El Gobierno busca votos para la reforma electoral y ensaya una salida para las PASO
La eliminación de las PASO sigue trabada en el Congreso mientras la Casa Rosada busca acuerdos con gobernadores y aliados. La posibilidad de habilitar listas de adhesión genera resistencias y abre un nuevo debate sobre la Boleta Única de Papel.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei continúa frenada en el Congreso, mientras la Casa Rosada concentra sus esfuerzos en avanzar con el paquete de reformas económicas. El principal punto de conflicto es la eliminación de las PASO, una medida que todavía no reúne los consensos necesarios y que obliga al oficialismo a negociar con gobernadores y bloques dialoguistas.
A más de tres meses de su envío al Parlamento, el proyecto sigue lejos de llegar al recinto. En Balcarce 50 admiten que la discusión electoral quedó relegada frente a iniciativas como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los cambios en el régimen de Inocencia Fiscal, el paquete sobre propiedad privada, la modificación de la Zona Fría y una futura propuesta para regular el funcionamiento del Estado cuando no se aprueba el Presupuesto.
Para destrabar la iniciativa, el Gobierno busca sumar apoyos entre los gobernadores. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, tienen previsto reunirse con mandatarios provinciales, mientras la Casa Rosada apuesta a consolidar acuerdos con alrededor de 13 gobernadores. En ese marco, también se analizan distintas alternativas para reemplazar o modificar las PASO, desde suspenderlas nuevamente hasta convertirlas en optativas.
Una de las opciones que volvió a instalarse es la posibilidad de habilitar listas colectoras o de adhesión. El mecanismo permitiría que un mismo candidato presidencial pueda reunir distintas listas para categorías inferiores, una herramienta que fue utilizada en distintos momentos de la historia política argentina y que Mauricio Macri eliminó en 2019. La alternativa genera resistencias en sectores de la oposición y también entre algunos aliados del oficialismo, que cuestionan su eventual compatibilidad con la Boleta Única de Papel.
El debate también divide a los especialistas. Alejandro Tullio sostuvo que las listas de adhesión podrían beneficiar tanto a Milei como a Axel Kicillof, aunque remarcó que su implementación requiere modificar la legislación vigente y reunir mayorías en ambas cámaras. Otros especialistas, como Diego Armesto y Sebastián López Calendino, cuestionaron duramente la iniciativa y advirtieron sobre las dificultades para compatibilizarla con la Boleta Única. En cambio, el oficialista Matías de Urraza aclaró que las colectoras todavía están en estudio y no forman parte formalmente del proyecto enviado al Congreso.
Mientras el peronismo rechaza la posibilidad de reinstalar las colectoras y sectores de la UCR analizan distintas alternativas para las PASO, el oficialismo necesita 37 votos en el Senado para avanzar con la reforma. La discusión quedó así atada al escenario electoral de 2027 y al armado de alianzas, pero en la Casa Rosada aseguran que todavía no es momento de definir candidaturas. Por ahora, Milei prioriza blindar su agenda económica en el Congreso y mantiene abierta la negociación sobre las nuevas reglas electorales.