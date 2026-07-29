Volver | La Tecla Nacionales 29 de julio de 2026 ESCENARIOS

El Gobierno busca votos para la reforma electoral y ensaya una salida para las PASO

La eliminación de las PASO sigue trabada en el Congreso mientras la Casa Rosada busca acuerdos con gobernadores y aliados. La posibilidad de habilitar listas de adhesión genera resistencias y abre un nuevo debate sobre la Boleta Única de Papel.

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