Fuerte temporal de nieve: aeropuertos cerrados y servicios reducidos en toda la región
Bariloche declaró la emergencia climática. La medida estará vigente mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas. Quedaron suspendidas las clases, se prioriza el trabajo remoto y el aeropuerto no está operativo. La situación en otras localidades es similar
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Bariloche declaró la emergencia climática. La medida, dispuesta por la gestión del intendente Walter Cortés, se mantendrá vigente mientras persistan las condiciones adversas. El objetivo es priorizar la seguridad de vecinos y turistas, y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y de las cuadrillas que despejan calles y rutas.
En ese marco, el Municipio recomendó evitar al máximo la circulación de vehículos particulares y limitar los desplazamientos solo a situaciones de necesidad o emergencia. La restricción busca reducir el tránsito para que los servicios esenciales puedan operar con mayor rapidez y seguridad.
Además, las autoridades solicitaron a los empleadores contemplar las dificultades que genera el temporal y no aplicar descuentos ni sanciones a quienes no puedan llegar a sus puestos de trabajo por razones de seguridad o por la imposibilidad de trasladarse.
Siempre que la actividad lo permita, el Ejecutivo municipal instó a implementar teletrabajo, flexibilizar horarios de ingreso y adoptar otras medidas que reduzcan los riesgos para los trabajadores.
Desde el Municipio subrayaron que la prioridad es resguardar la integridad de la comunidad y garantizar que los equipos de asistencia puedan intervenir donde sea necesario. Por eso reiteraron el pedido de permanecer en los hogares, informarse solo a través de los canales oficiales y salir únicamente cuando resulte imprescindible. El Aeropuerto fue cerrado en forma temporal por las intensas nevadas.
Situación adversa en toda la Patagonia
El temporal de nieve y bajas temperaturas afecta de forma generalizada a la zona cordillerana de Neuquén y Chubut.
En San Martín de los Andes el Municipio alertó por la intensa nevada que cae desde la madrugada. Calles con fuerte acumulación de nieve y hielo. Piden circular solo en casos de extrema necesidad. Recomendaciones: velocidad máxima aconsejada de 30 km/h (incluso 4x4), no hacer sobrepasos, mantener amplia distancia y colocar cadenas en lugares seguros.
Máquinas municipales (motoniveladoras y cargadoras) trabajan prioritariamente en accesos al Hospital Ramón Carrillo, cuarteles de bomberos, transporte urbano y barrios como Los Lagos, Cordones del Chapelco, Ruca Hue y 85 Viviendas. Hubo complicaciones puntuales (camión atravesado, nieve gruesa en bajadas).
En Villa La Angostura Suspendieron las clases presenciales del turno mañana del lunes 27 (primaria y secundaria). Durante el día evalúan si se extiende a los turnos tarde y noche. La medida se tomó por el riesgo para la circulación vehicular y peatonal de estudiantes, docentes y familias. Rutas 40 y 237 complicadas por nieve, hielo y vehículos despistados.
En Esquel y la Comarca Andina la nevada comenzó el domingo por la tarde (pasadas las 16 hs) de forma copiosa en varios sectores, incluyendo Trevelin. Dificultades de circulación en la Ruta Nacional 259 (Esquel-Trevelin), con vehículos varados. Barrios altos de Esquel con problemas de acceso al centro. El Municipio está en alerta y realizando tareas de despeje.
Suspendieron las clases en toda la Comarca Andina (Región Educativa I) y en la Región III Esquel para el lunes 27, de forma preventiva por las fuertes nevadas y alertas del SMN. Se espera buena acumulación también en el cerro La Hoya.