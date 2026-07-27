Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de julio de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Fuerte temporal de nieve: aeropuertos cerrados y servicios reducidos en toda la región

Bariloche declaró la emergencia climática. La medida estará vigente mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas. Quedaron suspendidas las clases, se prioriza el trabajo remoto y el aeropuerto no está operativo. La situación en otras localidades es similar

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