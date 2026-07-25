Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de julio de 2026 DE PASEO

Milei tensiona con Lula y llegó a Brasil para reunirse con el hijo de Bolsonaro

El Presidente ya se encuentra en el país limítrofe con el objetivo de apoyar la candidatura del senador opositor. El 4 de octubre serán las elecciones presidenciales y crecen las expectativas.

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