Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de julio de 2026 DESCONFIADOS

Celulares mudos, juegotecas bajo la lupa y un Bruera que revive

En La Plata y alrededores la semana dejó de todo: un proyecto para silenciar pantallas en el Concejo, un pedido de informes sobre juegotecas que llevan 15 años funcionando, un cambio en Cultura de Berisso que generó más ruido que aplausos, un nuevo jefe de recaudación y la hipótesis de que Mariano Bruera podría volver a la cancha en 2027. Todo muy prolijo, no.

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