Celulares mudos, juegotecas bajo la lupa y un Bruera que revive
En La Plata y alrededores la semana dejó de todo: un proyecto para silenciar pantallas en el Concejo, un pedido de informes sobre juegotecas que llevan 15 años funcionando, un cambio en Cultura de Berisso que generó más ruido que aplausos, un nuevo jefe de recaudación y la hipótesis de que Mariano Bruera podría volver a la cancha en 2027. Todo muy prolijo, no.
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Las 5 del Radar Desconfiado
El arte de prohibir del partido amarillo
El PRO presentó un proyecto para prohibir el uso de celulares, notebooks y tablets durante las sesiones del Concejo Deliberante de La Plata. La iniciativa, que ya anticipa polémica, busca que los ediles dejen las pantallas de lado mientras deliberan. Fuente: 0221.com.ar. Uno lee el proyecto y piensa: si arrancan por los celulares, en cualquier momento proponen la prohibición del habla. Porque nada dice “transparencia” como obligar a los concejales a mirarse a la cara… sin chequear WhatsApp.
¿Ya ni jugar tranquilo se puede?
La concejala de La Libertad Avanza Soledad Pedernera presentó un pedido de informes para saber cómo funcionan realmente las Juegotecas Barriales. Pidió datos sobre sedes, estado edilicio, personal, presupuesto, materiales, horarios, cantidad de chicos que asisten, convenios y el rol de la Comisión Técnica. El programa se creó el 3 de agosto de 2011 y, según el pedido de informe, el Concejo necesita información oficial para evaluar si cumple con el objetivo de brindar espacios de juego y desarrollo a chicos de 3 a 12 años. ¿Ya ni jugar tranquilo se puede sin que alguien pida el Excel completo?
En Berisso se armó linda polémica por los cambios en Cultura
Hace 2 semanas Eva Piermaría dejó la Dirección del área, que depende de la Secretaría de Gobierno de Matías Slezack. Desde el Municipio dijeron que inició trámites de jubilación y expresó voluntad de asumir otras tareas.
En paralelo anunciaron la creación del Consejo Municipal de Cultura, un espacio que reunirá a artistas, instituciones y referentes para debatir políticas públicas del sector. El concejal Barragán cuestionó la medida y denunció un vaciamiento del área cultural. Pasando en limpio: Salida por jubilación más nuevo consejo participativo. La fórmula mágica de siempre: cuando algo se mueve, alguien grita “vaciamiento” y otro responde “modernización”. El público, mientras tanto, espera a ver si quedan más obras o más actas de reunión.
Julio Alak pateó el tablero y designó a Pablo Fontdevila
Fontdevila llega con un perfil marcado por la modernización y la transformación digital del Estado, y reemplaza a Carlos Mongan, un funcionario de carrera con más de tres décadas en el área de recaudación que atravesó distintas gestiones, incluida la de Julio Garro. A todo esto, hay cambio de nombres, pero la misma caja.
La resurrección parece posible ¿Mariano es agosto?
La hipótesis de que Mariano Bruera podría regresar a la primera línea con vistas a las elecciones de 2027 tomó fuerza esta semana. La Suprema Corte de Justicia bonaerense dejó firme su absolución en la causa por asociación ilícita vinculada a las rezonificaciones, al rechazar el último recurso de la Fiscalía. Con la instancia provincial cerrada, la discusión dentro del bruerismo se reabrió. Tras el alejamiento de Pablo Bruera de la política, la reconstrucción del espacio quedó principalmente en manos de Mariano y Gabriel Bruera. Serán las aves fénix del peronismo platense, ya lo veremos.
Prohibir pantallas, auditar juegos infantiles, rearmar la cultura, cambiar al que cobra y especular con el regreso de un Bruera. En La Plata y Berisso la política no descansa ni cuando dice que está ordenando. Uno mira el combo completo y se pregunta cuánto de todo esto es gestión… y cuánto es simplemente no perder el control del relato. Desconfiados, siempre.