Mirtha Legrand y Juana Viale revelan sus invitados para el fin de semana

Este fin de semana, Mirtha Legrand y Juana Viale vuelven a reunir a personalidades del espectáculo, el deporte, la literatura y la gastronomía en las mesas de eltrece.



La noche de Mirtha (sábado a las 21:30) retoma su formato tradicional de mesaza tras los cambios de programación por el Mundial 2026.



De esta manera, la diva recibirá al actor chileno Benjamín Vicuña, quien protagoniza la obra Secreto en la Montaña junto a Esteban Lamothe; al periodista deportivo Gustavo López, que aportará su análisis sobre la final perdida por Argentina ante España; a la conductora Karina Mazzocco, en un momento de transición profesional; y al director teatral José María Muscari, quien tiene en cartel su obra Sex.



Por su parte, Almorzando con Juana (domingo a las 13:45) ofrecerá una mesa variada. La conductora compartirá el almuerzo con el escritor y guionista Eduardo Sacheri, autor de El secreto de sus ojos y de la novela Demasiado lejos, ambientada en la Guerra de Malvinas; el actor y músico Pablo Novak; la actriz, humorista e influencer Sofi Morandi; el actor y cantante Nico Maiques; y la reconocida cocinera Ximena Sáenz, quien sumará su mirada gastronómica a la mesa.



Ambas emisiones prometen charlas sobre actualidad, anécdotas del espectáculo y reflexiones post Mundial, en un fin de semana que combina generaciones y distintas disciplinas del entretenimiento argentino.