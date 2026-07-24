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NACE LA PASION

Ángela Leiva vuelve a apostar al amor

La cantante inició un romance con Fede Díaz, un hombre ajeno al espectáculo a quien conoció jugando al tenis en su barrio

Ángela Leiva vuelve a apostar al amor
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Después de atravesar una separación muy mediática y dolorosa con Chelo Weigandt, Ángela Leiva parece haber dejado atrás ese difícil momento sentimental y decidió abrirse nuevamente al amor.

La artista, reconocida por su carrera en la cumbia y por su fuerte presencia mediática, comenzó un romance con un hombre completamente ajeno al mundo del espectáculo.

Se trata de Fede Díaz, un joven con quien se cruzó en el circuito de tenis de su barrio. Ambos comparten la misma pasión por el deporte y coinciden frecuentemente en las canchas del club al que asiste la cantante.

Con el tiempo, la cercanía y los amigos en común fueron tejiendo una relación que hoy se describe como un incipiente pero feliz romance.Fuentes cercanas aseguran que Leiva se muestra ilusionada y tranquila con este nuevo vínculo, lejos de los reflectores y de la exposición que caracterizó su anterior relación.

El hecho de que Díaz no pertenezca al ambiente artístico parece ser, para ella, un factor positivo después de una ruptura que la afectó profundamente y de la que habló en su momento con total sinceridad.Paralelamente, la vida de Chelo Weigandt también tomó un rumbo distinto.

El ex de la cantante rehizo su camino sentimental junto a Nayla Rosica y actualmente esperan a su primer hijo, una noticia que confirma que ambos siguieron caminos separados tras el final de su historia.

Con este nuevo capítulo, Ángela Leiva parece haber recuperado la ilusión y apuesta una vez más por el amor, esta vez desde un lugar más reservado y personal.

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