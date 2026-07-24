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El vocero presidencial Adrián Ravier: “El dólar a $1800 es una posibilidad en los próximos meses”

El funcionario ratificó la estabilidad cambiaria, negó un atraso significativo en el tipo de cambio y aseguró que cualquier corrección sería mínima y sin impacto fuerte en el bolsillo de los argentinos

El vocero presidencial Adrián Ravier: “El dólar a $1800 es una posibilidad en los próximos meses”
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El vocero presidencial Adrián Ravier ratificó este viernes la política cambiaria del Gobierno y reconoció que el dólar oficial podría alcanzar los $1700 o $1800 en los próximos meses: “Que el tipo de cambio llegue a $1700 o $1800 dentro de unos meses es una posibilidad y además la estabilidad cambiaria está muy clara”.

Además, Ravier descartó un salto abrupto de la divisa y explicó que, bajo el criterio del promedio de los últimos años, el tipo de cambio se encuentra “un poquito abajo”. Si hubiera una corrección, sería “mínima” y “no va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos”.

Para ilustrar su postura, recordó lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el dólar pasó de $15 a $60. “Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de $1500 a $6000. Nadie ve ese escenario”, señaló.

El vocero destacó además que el Banco Central continúa comprando reservas y que el país mantiene superávit de cuenta corriente. “Hay muchas buenas noticias que no son compatibles con un escenario de atraso cambiario”.

También valoró el programa financiero del Ministerio de Economía y el BCRA, al que calificó de sólido y capaz de alejar “temblores” como los de distintos momentos de la historia argentina. No obstante, reconoció que factores externos como una mala cosecha, sequía o inundaciones podrían alterar el escenario.

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