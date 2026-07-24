Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de julio de 2026 TRANSPORTE

Cambios en las licencias profesionales: la Provincia marcó diferencias con Nación

El Ministerio de Transporte bonaerense señaló que la reforma eliminó la LiNTI como trámite independiente y advirtió por la falta de una tarifa de referencia para los trabajadores.

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