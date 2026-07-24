Cambios en las licencias profesionales: la Provincia marcó diferencias con Nación

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El Ministerio de Transporte bonaerense aclaró el alcance del nuevo régimen de licencias profesionales interjurisdiccionales, luego de los cuestionamientos por los cambios en el trámite y el fuerte aumento de los costos para los trabajadores del transporte.
La cartera que conduce Martín Marinucci recordó que la Provincia está adherida desde 2010 al Sistema Nacional de Licencias de Conducir y que cumple funciones delegadas por el Estado nacional para emitir las Licencias Nacionales de Conducir profesionales de carácter interjurisdiccional.
Según explicó el Gobierno bonaerense, las nuevas condiciones no fueron definidas por la Provincia, sino que responden a las modificaciones implementadas por la Nación mediante el Decreto 196/2025 y a la reglamentación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La reforma eliminó la LiNTI como trámite y credencial independiente y estableció que la habilitación para el transporte entre jurisdicciones se instrumente mediante licencias profesionales de las clases C, D y E.
Frente al incremento de más del 1200% en los costos, la Provincia señaló que las evaluaciones psicofísicas, capacitaciones y evaluaciones teórico-prácticas deben realizarse con prestadores registrados y habilitados por la ANSV. Además, remarcó que el nuevo esquema no fija una tarifa nacional de referencia y que los valores son determinados directamente por cada prestador, sin intervención económica provincial o municipal.
Ante las dificultades de implementación y la escasez de prestadores habilitados en algunas regiones, el Ministerio de Transporte bonaerense dispuso una prórroga excepcional de 60 días para las licencias alcanzadas por el nuevo régimen. A su vez, manifestó su preocupación por un esquema que, según advirtió, deja a los trabajadores sujetos a un mercado de prestadores privados sin tarifas de referencia, con posibles diferencias de costos y dificultades para acceder al trámite.