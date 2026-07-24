Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de julio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

El Festival de Cine reabre las disputas de poder en el mapa local

La 41ª edición volverá a anunciarse desde la Ciudad de Buenos Aires bajo el esquema de gestión compartida. La frágil situación del EMTURyC obliga a oficialistas y anima a opositores a definir sus estrategias en un evento que medirá el músculo territorial hacia 2027.

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