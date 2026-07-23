Volver | La Tecla Nacionales 23 de julio de 2026 MODIFICACIONES

Inocencia Fiscal: el Gobierno amplía el alcance del régimen y limita los controles de ARCA

El proyecto presentado por Luis Caputo elimina restricciones para adherir al régimen, modifica las reglas de fiscalización y refuerza las garantías para los contribuyentes. La iniciativa será enviada al Congreso en las próximas horas.

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