Ya está listo el tráiler final de Spider-Man

Spider-Man: Un Nuevo Día marca el regreso de Tom Holland al icónico arácnido, meses después de No Way Home. La historia sigue a un Peter Parker aislado, que lucha por sobrevivir mientras pone su deber como Spider-Man por encima de todo, incluso de sus seres queridos.



El elenco incluye los regresos de Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned) y Mark Ruffalo (Hulk). Se suman nuevos fichajes como Liza Colón-Zayas, Jon Bernthal, Michael Mando, Tramell Tillman, Marvin Jones III y el esperado debut de Sadie Sink en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).



El tráiler final resalta secuencias de acción espectaculares, incluyendo a Spider-Man balanceándose junto a MJ y enfrentamientos clave.



La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, promete cerrar una etapa y abrir un nuevo capítulo para el héroe neoyorquino.