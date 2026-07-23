Apps
Jueves, 23 julio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
NOVEDAD

Ya está listo el tráiler final de Spider-Man

Marvel lanzó el tráiler definitivo de la nueva película de Tom Holland, que llega a los cines el 30 de julio de 2026. Peter Parker enfrenta una vida solitaria y se centra en su rol de héroe tras No Way Home, con Zendaya y Mark Ruffalo de regreso

Ya está listo el tráiler final de Spider-Man
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Spider-Man: Un Nuevo Día marca el regreso de Tom Holland al icónico arácnido, meses después de No Way Home. La historia sigue a un Peter Parker aislado, que lucha por sobrevivir mientras pone su deber como Spider-Man por encima de todo, incluso de sus seres queridos.

El elenco incluye los regresos de Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned) y Mark Ruffalo (Hulk). Se suman nuevos fichajes como Liza Colón-Zayas, Jon Bernthal, Michael Mando, Tramell Tillman, Marvin Jones III y el esperado debut de Sadie Sink en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

El tráiler final resalta secuencias de acción espectaculares, incluyendo a Spider-Man balanceándose junto a MJ y enfrentamientos clave.

La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, promete cerrar una etapa y abrir un nuevo capítulo para el héroe neoyorquino.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

BOLETIN OFICIAL

Kicillof salió al mercado y colocó deuda por casi $300 millones en solo una licitación

La Provincia emitió el séptimo tramo de Letras del Tesoro y obtuvo financiamiento por $378.408 millones, muy por encima de los $10.000 millones previstos inicialmente. La colocación refleja una fuerte demanda del mercado y apunta a cubrir necesidades transitorias de caja.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La Justicia intimó a Mauro Icardi por el robo en la casa de Wanda Nara

Con la recaudación en retroceso, la Provincia le tiró un salvavidas millonario a ARBA

El intendente que lucha contra la adicción: “Llevo 308 días sin consumir”

Otro municipio no pagó el aguinaldo y se armó con los trabajadores municipales

Pareja movió el banco y metió dos cambios: nuevos coordinadores en el interior

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET