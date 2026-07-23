El nuevo lanzamiento de Wanda Nara

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su propio curso online llamado “Academia Wanda”.



A través de un video íntimo grabado desde su casa, sin maquillaje y con un tono muy personal, la empresaria explicó que el curso es el resultado de años de trabajo y experiencia propia. Su principal objetivo es brindar herramientas prácticas para alcanzar la independencia económica y emocional, permitiendo a las participantes crear, crecer y desarrollar sus propios negocios.



“Es un curso donde tienen todo lo que necesitan, sobre todo las mujeres… herramientas para crear, para creer en ustedes mismas, para crear lo que ustedes quieran, para crecer sus empresas, para finalmente animarse a tener sus empresas, para tener nombre propio, apellido propio, para que puedan hacer todo, todo lo que quieran”, expresó Wanda.



La conductora enfatizó que el curso está diseñado para que las mujeres no tengan que “nunca depender de nadie”. Según ella, incluye todo lo que le permitió convertir su nombre en su activo más rentable: desde la construcción de una marca personal hasta la superación de bloqueos, miedos y conflictos internos.



El programa consta de diez módulos narrados por la propia Wanda y tiene un costo único de $100.000 argentinos o 67 dólares. Asimismo, aseguró que lo testeó varias veces en primera persona para perfeccionarlo y que quienes lo completen “se van a sentir una persona diferente”.



Wanda Nara presentó el curso como un proyecto de vida muy importante para ella, comparable incluso al nacimiento de un hijo por el tiempo y dedicación que le demandó: “Para no depender de nadie tenés que creer en vos misma”.



El anuncio generó gran expectativa entre sus seguidores, que ven en esta propuesta una nueva faceta de la mediática como mentora y formadora.