Volver | La Tecla Nacionales 23 de julio de 2026 SUMAR CLICS Y DOLARES

Por Mariela Branda

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El algoritmo "antiargentina" y el negocio del odio

Las redes no odian, monetizan. Y en estas semanas convirtieron a Argentina en el blanco perfecto: shorts descontextualizados, acusaciones de “robo” y una narrativa de arrogancia que se viralizó en el mundo. Detrás del resentimiento hay un negocio que fabrica indignación, la amplifica y la vende

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