Volver | La Tecla Municipios 23 de julio de 2026 GENERAL ARENALES

Conflicto en Cargill: versiones cruzadas y 30 familias de transportistas que quedaron sin trabajo

La multinacional mantiene suspendidas las operaciones de su acopio en General Arenales por un conflicto con fleteros independientes. Los transportistas denuncian un sistema de intermediación con comisiones irregulares, mientras que la empresa asegura que la disputa le es ajena y prioriza la seguridad.

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