Conflicto en Cargill: versiones cruzadas y 30 familias de transportistas que quedaron sin trabajo
La multinacional mantiene suspendidas las operaciones de su acopio en General Arenales por un conflicto con fleteros independientes. Los transportistas denuncian un sistema de intermediación con comisiones irregulares, mientras que la empresa asegura que la disputa le es ajena y prioriza la seguridad.
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La planta acopiadora que Cargill posee en la localidad bonaerense de Arribeños, partido de General Arenales, permanece completamente paralizada como consecuencia de un conflicto con transportistas independientes de la zona. La suspensión de las operaciones dejó sin actividad a unos 30 fleteros locales, quienes aseguran haber perdido su principal fuente de ingresos tras negarse a continuar bajo un esquema de intermediación que califican como irregular.
El conflicto se arrastra desde hace aproximadamente diez meses y en las últimas semanas se profundizó con un acampe y una protesta pacífica en los accesos al establecimiento. Los camioneros reclaman ser reincorporados a la operatoria habitual y exigen una mesa de diálogo que permita destrabar la situación sin afectar la actividad agropecuaria de la región.
Según explicó el vocero de los transportistas, Cristian Cardoso, el origen de la disputa está en la intervención de un intermediario vinculado al transporte de cargas que, según denuncian, administraba la asignación de viajes sin contar con un contrato formal ni prestar un servicio logístico efectivo.
De acuerdo con los fleteros, las familias decidieron dejar de trabajar con ese operador debido a las condiciones que imponía la intermediación. Sin embargo, aseguran que, tras tomar esa decisión, quedaron automáticamente excluidos de la asignación de fletes hacia la planta de Cargill.
Los camioneros también denunciaron que la propuesta para retomar la actividad contemplaba el pago de una comisión del 3% que, según sostienen, se realizaba de manera informal. Al rechazar esas condiciones, afirman que la empresa dejó de otorgarles viajes, profundizando el conflicto y el impacto económico sobre la comunidad.
Los trabajadores advierten que la paralización de la planta no solo afecta a las familias transportistas, sino también a talleres mecánicos, comercios, proveedores de insumos y otros servicios que dependen de la actividad agroindustrial en Arribeños. Por ese motivo, insistieron en la necesidad de abrir una instancia de negociación "orgánica, pacífica y transparente" que permita encontrar una solución.
Desde Cargill, en tanto, rechazaron las acusaciones y explicaron que la suspensión de las operaciones comenzó el pasado 3 de julio debido a un conflicto que calificaron como ajeno a la empresa. Según indicó la compañía mediante un comunicado, la situación impide garantizar condiciones adecuadas de seguridad para el desarrollo de las tareas y la circulación en los alrededores del establecimiento.
La agroexportadora remarcó además que las personas que llevan adelante el reclamo no son ni fueron empleados de la firma, sino prestadores de servicios independientes, y sostuvo que la asignación de cargas responde exclusivamente a criterios comerciales y operativos propios de la actividad, en el marco del principio de libre contratación.
Finalmente, Cargill aseguró que reanudará las operaciones cuando existan las condiciones de seguridad necesarias para hacerlo. La empresa destacó que lleva más de 25 años instalada en Arribeños, donde genera empleo directo e indirecto, trabaja con más de 70 proveedores locales y mantiene relaciones comerciales con alrededor de 130 productores agropecuarios de la región.