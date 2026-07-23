Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de julio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Mar del Plata: cuánto pagan los concesionarios por explotar las playas públicas

Un análisis de los cánones de las Unidades Turísticas Fiscales muestra diferencias significativas entre las concesiones y permite dimensionar cuánto abonan por mes los privados que explotan distintos sectores del frente costero marplatense.

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