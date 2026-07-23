Femicidio de Agostina Vega: nuevas pericias en el domicilio de Barrelier

En el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, este jueves se realiza una nueva pericia en la casa de Claudio Barrelier, principal acusado del crimen.



La medida busca determinar si existen más responsables entre las personas que estaban en la vivienda al momento del hecho. De esta manera, se desarrollará una pericia visual en el domicilio ubicado en la calle Juan del Campillo al 878, barrio Cofico de la ciudad de Córdoba.



Participarán todas las defensas y querellas involucradas en la causa. Hasta el momento, la investigación cuenta con cuatro detenidos: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero.



La nueva inspección ocular tiene como fin evaluar si es posible identificar a otros implicados, lo que podría derivar en nuevas detenciones en las próximas horas o días.



Agostina Vega, de 14 años, fue asesinada el 23 de mayo de 2026. Su caso conmocionó a toda la Argentina por la brutalidad del femicidio y generó fuertes reclamos de justicia por parte de su familia y la sociedad.



Se cumplen exactamente dos meses del crimen, y la causa avanza con el foco puesto en posibles cómplices del entorno de Barrelier.



La pericia de hoy representa un paso clave para reconstruir los hechos ocurridos dentro de la vivienda y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados. Se espera que en el transcurso de la mañana se registren movimientos en el domicilio mientras peritos, abogados y autoridades judiciales realizan el recorrido visual.



La familia de Agostina y organizaciones de derechos de las mujeres continúan exigiendo el esclarecimiento total del caso y el castigo a todos los responsables.