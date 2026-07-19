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Domingo, 19 julio 2026
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La política le agradece a la Selección por su desempeño en el Mundial

Desde Axel Kicillof, Javier Milei, hasta intendentes y legisladores le brindaron su apoyo al equipo de Scaloni tras la derrota frente a España

La política le agradece a la Selección por su desempeño en el Mundial
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La selección Argentina tuvo un enorme desempeño en la Copa del Mundo de Estados Unidos. Perdió la final contra España por 1 a 0, pero todo el pueblo agradeció la entrega de Lionel Messi y compañía.

Luego de la derrota, la política nacional y bonaerense se volcó a las redes sociales para felicitar a la selección y agradecerle al equipo por el enorme trabajo realizado. Uno de ellos fue el presidente de la Nación, Javier Milei, quien expresó en su cuenta de X: “Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”.

 
Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, posteó la foto de los jugadores con la bandera de Malvinas y le agradeció al equipo tras el subcampeonato.

 
A su vez, Sergio Massa posteó en Instagram una foto de Messi y con el siguiente mensaje: “Siempre dejando bien alto a la Argentina. La patria los ama”.
 


  



 

 
 

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