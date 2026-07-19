La política le agradece a la Selección por su desempeño en el Mundial

Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto.

Gracias, Selección 🇦🇷 Dejaron todo hasta el último minuto. El resultado no cambia el orgullo de haber representado a nuestro país con entrega, compromiso y corazón. ¡Siempre con ustedes! 🫶🏼 pic.twitter.com/cNQywXnZR0

Gracias selección por poner el alma y el corazón para representar una vez más a todo el país ❤️🇦🇷



Gracias por hacernos soñar y llenarnos de esperanza.



Estamos orgullosos de cada uno de ustedes. pic.twitter.com/PXCXvL8lvJ