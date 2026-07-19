La política le agradece a la Selección por su desempeño en el Mundial

La Tecla
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Muchas gracias Jugadores...!!!— Javier Milei (@JMilei) July 19, 2026
Hasta el final con las botas puestas.
Argentina siempre en lo alto.
¡Gracias Selección! 🇦🇷 pic.twitter.com/J720YpXost— Axel Kicillof (@Kicillofok) July 19, 2026
Gracias, Selección 🇦🇷— Magdalena Sierra (@magdysierra) July 19, 2026
Dejaron todo hasta el último minuto. El resultado no cambia el orgullo de haber representado a nuestro país con entrega, compromiso y corazón.
¡Siempre con ustedes! 🫶🏼 pic.twitter.com/cNQywXnZR0
Gracias selección por poner el alma y el corazón para representar una vez más a todo el país ❤️🇦🇷— Federico Achával (@FedericoAchaval) July 19, 2026
Gracias por hacernos soñar y llenarnos de esperanza.
Estamos orgullosos de cada uno de ustedes. pic.twitter.com/PXCXvL8lvJ