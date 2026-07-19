Times Square se tiñó de celeste y blanco en la previa de la final
Cerca de 20 mil simpatizantes se reunieron en el corazón de Manhattan para alentar a la Selección en el banderazo realizado en la previa de la final ante España. A pesar del mal clima y una lluvia constante, nada pudo parar la fiesta albiceleste.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, miles de hinchas argentinos coparon Times Square y convirtieron el corazón de Manhattan en una verdadera fiesta albiceleste. La tradicional esquina de Nueva York se vio colmada de camisetas de la Selección, banderas, bombos y cánticos en un multitudinario banderazo para brindar el último respaldo al equipo de Lionel Scaloni antes del duelo decisivo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Según estimaciones de la policía local, cerca de 20 mil simpatizantes participaron de la convocatoria, a la que asistieron argentinos llegados desde distintos puntos del país y también desde diferentes ciudades de Estados Unidos y del mundo. La magnitud del encuentro obligó a reforzar los operativos de seguridad e incluso a vallar las escalinatas de Times Square para evitar aglomeraciones.
La lluvia, que se hizo presente durante gran parte de la jornada, no logró apagar el entusiasmo. Con paraguas, pilotos y banderas como refugio, los hinchas continuaron alentando sin descanso y entonaron los clásicos cánticos que acompañan a la Selección en cada torneo. El ya tradicional "Muchachos" volvió a ser protagonista, al igual que otras canciones dedicadas al equipo de Lionel Scaloni y a Lionel Messi.
Las figuras de Diego Maradona y Messi dominaron las banderas que cubrieron la plaza. El recuerdo del capitán campeón del mundo en México 1986 convivió con la ilusión de volver a ver al rosarino levantar la Copa del Mundo, cuatro años después de la histórica consagración en Qatar.
Más allá del color y la fiesta, uno de los temas que más se repitió entre los fanáticos fue la dificultad para conseguir entradas para la final. La reventa de boletos supera los 7.000 dólares, aunque muchos mantienen la esperanza de poder ingresar al MetLife Stadium para acompañar a la Selección en busca del bicampeonato mundial.