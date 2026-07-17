Nardini se reunió con el embajador de Argelia

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El intendente del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, se reunió hoy con el embajador de Argelia, Lotfi Sebouai, con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales y de cooperación entre Argelia, la provincia de Buenos Aires y el municipio.
Argelia es el principal destino de las exportaciones argentinas hacia el continente africano. El año pasado nuestro país registró un superávit histórico con Argelia de 1051 millones de dólares. A su vez, Argelia tiene un rol vital como proveedor de urea, insumo estratégico para la producción de fertilizantes nitrogenados que resultan esenciales en la siembra de maíz y trigo de la provincia.
El encuentro tuvo lugar en la sede de la Embajada argelina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Habrá otra reunión, que tendrá lugar en el distrito gobernado por Nardini, para estrechar lazos.
La exportación de alimentos desde la provincia de Buenos Aires hacia Argelia es un área de oportunidad. La seguridad alimentaria es una política clave para Argelia, cuyo territorio es mayormente desértico. A la vez, la producción argelina de nutrientes químicos es fundamental en las industrias del agro. A ello se suma una dimensión de cooperación científico-tecnológica de alto valor agregado.
En el plano político, Nardini agradeció el respaldo histórico e inquebrantable de Argelia a la posición argentina en la Cuestión Malvinas, destacando la coincidencia de ambos países en su compromiso con la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
El intendente y el embajador Sebouai compartieron un momento de reflexión sobre la causa que orgullosamente da nombre al distrito, en días en los que la memoria y la profunda carga patriótica se reavivaron en el sentimiento de todos los argentinos.