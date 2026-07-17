Volver | La Tecla Municipios 17 de julio de 2026 ENCUENTRO ESTRATÉGICO

Nardini se reunió con el embajador de Argelia

El intendente mantuvo un encuentro con el representante del principal destino de las exportaciones argentinas hacia África.

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