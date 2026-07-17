Cercos gemelos: la Justicia pone la lupa sobre los patrimonios de Adorni e Insaurralde

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Dos ex jefes de gabinete están siendo investigados en la Justicia por el incremento en sus patrimonios. Y las similitudes no acaban ahí: en ambos casos, la Justicia detectó “inconsistencias” que obligan a indagar en la información que ambos brindaron al respecto.
Se trata, por supuesto, de Manuel Adorni, que fue jefe del gabinete de Javier Milei hasta el mes pasado, y Martín Insaurralde, que ocupó el puesto análogo en el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Ambos están en la mira de la Justicia por el incremento en sus bienes, y en ambos casos los investigadores buscan analizar en detalle los datos, porque hay números que no cierran.
El fiscal Gerardo Pollicita, por una parte, recibió un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) sobre el patrimonio y los ingresos y gastos de Adorni, que, tras ser el funcionario estrella del gobierno mileísta, cayó en desgracia a partir de la filtración de la foto de un viaje al exterior que compartió con su esposa, Bettina Angeletti.
Por otra parte, el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora incorporó un peritaje contable sobre la evolución de los bienes de Insaurralde, quien, llamativamente, también quedó en el ojo de la Justicia a partir de imágenes filtradas de un viaje: el que hizo a Marbella, en un yate de lujo, acompañado de la modelo Sofía Clerici.
En el caso de Insaurralde hay otras imágenes que se difundieron recientemente y que los expertos ya están analizando: un video de su exesposa, la también modelo Jésica Cirio, exhibiendo fajos de dólares amontonados en un vestidor. En el de Adorni, a la revelación de aquel viaje (que no puso en foco su patrimonio sino el conflicto ético de llevar a su esposa como parte de la comitiva oficial en el avión presidencial) siguieron otras sobre vuelos al exterior, compra y refacción de inmuebles y adquisición de artículos de lujo.
Tanto el informe de la DAFI que tiene Pollicita como el peritaje sobre el patrimonio de Insaurralde resaltan las “inconsistencias” en los números que justificarían la evolución de las posesiones de ambos exfuncionarios.