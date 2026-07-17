Los intendentes ponen tercera hacia una nueva Ley de Seguridad
Alcaldes del conurbano se reunieron con funcionarios provinciales para avanzar en un proyecto de modernización de la normativa vigente. Fue el último de los encuentros seccionales para definir el proyecto que se enviará a la Legislatura.
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Diez intendentes y los representantes de otros cuatro distritos del conurbano mantuvieron hoy un encuentro clave con funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense, para avanzar en la modernización de la normativa que rige en la provincia de Buenos Aires.
La reunión congregó a jefes comunales de la tercera sección electoral con representantes de la cartera que conduce Javier Alonso. Fue la última de las reuniones que se vienen realizando en las diferentes secciones electorales, con miras a que los alcaldes aporten sus experiencias y sugerencias para la confección de un proyecto de Ley de Seguridad Pública que será enviado a la Legislatura provincial.
Se trata de una iniciativa que había anunciado el gobernador Axel Kicillof, y que se elaborará teniendo en cuenta el input de los intendentes de toda la provincia.
El cónclave de hoy tuvo lugar en Burzaco, Almirante Brown, con el intendente local, Juan Fabiani, como anfitrión. Participaron también los jefes comunales de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Berazategui, Carlos Balor; de Ezeiza, Gastón Granados; de Cañuelas, Marisa Fassi; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; de Magdalena, Lisandro Hourcade; de Quilmes, Eva Mieri, y de Avellaneda, Magdalena Sierra.
Además, estuvieron presentes en representación de los respectivos alcaldes los secretarios de Seguridad o de Gobierno de otros cuatro distritos de la sección: Ensenada, Presidente Perón, Punta Indio y Esteban Echeverría.
Coordinó el encuentro, por parte del Ministerio de Seguridad, el subsecretario de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero. El funcionario destacó la necesidad de fortalecer el rol de los municipios en la seguridad y profundizar la utilización de tecnología aplicada a la prevención y la integración público-privada.