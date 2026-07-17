Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de julio de 2026 ENCUENTRO CLAVE

Los intendentes ponen tercera hacia una nueva Ley de Seguridad

Alcaldes del conurbano se reunieron con funcionarios provinciales para avanzar en un proyecto de modernización de la normativa vigente. Fue el último de los encuentros seccionales para definir el proyecto que se enviará a la Legislatura.

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