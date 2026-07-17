Los judiciales también dieron el OK al aumento salarial de la Provincia

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Las asambleas realizadas este viernes en las 20 departamentales de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) decidieron, por amplia mayoría, aceptar la propuesta de incremento salarial del Poder Ejecutivo provincial. Así, se alinean con el sí dado días atrás por estatales y docentes.
Como informó La Tecla.info, la oferta consiste en un incremento salarial del 7% en dos tramos, ambos calculados sobre los salarios de junio de 2026, de acuerdo con el siguiente esquema: 5% de incremento en julio y 2% en agosto.
Se expresaron por la Aceptación de la propuesta las departamentales: San Martín, La Matanza, La Plata, Mercedes, Lomas de Zamora, Necochea, Quilmes, Morón, San Isidro, Trenque Lauquen, Avellaneda-Lanús, Zárate Campana, Azul, Pergamino, Mar del Plata y Bahía Blanca.
En tanto, por el rechazo a la propuesta del gobierno de Axel Kicillof lo hicieron las representaciones regionales en Dolores, Junín, Moreno General Rodríguez y San Nicolás.
Desde la AJB puntualizaron que al esquema general de la paritaria salarial aprobado por las asambleas se suma la implementación completa del esquema de actualización de las subcategorías establecido en los acuerdos 4093 y 4225.
En tal sentido, explicaron que ya se implementó la subcategoría E y continuó con el incremento de los porcentajes correspondientes a las subcategorías A, B, C y D.
“Ahora, este proceso culminará con el cobro junto con los salarios de julio de la nueva subcategoría A1, destinada a las compañeras y los compañeros con más de 30 años de antigüedad”, agregaron.