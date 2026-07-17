Apps
Viernes, 17 julio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
ACEPTADA

Los judiciales también dieron el OK al aumento salarial de la Provincia

La AJB realizó asambleas en las 20 departamentales, decidiendo aceptar el incremento del 7% en dos tramos por amplia mayoría. Las que dijeron sí y las que rechazaron el ofrecimiento.

Los judiciales también dieron el OK al aumento salarial de la ProvinciaLos judiciales también dieron el OK al aumento salarial de la Provincia
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Las asambleas realizadas este viernes en las 20 departamentales de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) decidieron, por amplia mayoría, aceptar la propuesta de incremento salarial del Poder Ejecutivo provincial. Así, se alinean con el sí dado días atrás por estatales y docentes.

Como informó La Tecla.info, la oferta consiste en un incremento salarial del 7% en dos tramos, ambos calculados sobre los salarios de junio de 2026, de acuerdo con el siguiente esquema: 5% de incremento en julio y 2% en agosto.

Se expresaron por la Aceptación de la propuesta las departamentales: San Martín, La Matanza, La Plata, Mercedes, Lomas de Zamora, Necochea, Quilmes, Morón, San Isidro, Trenque Lauquen, Avellaneda-Lanús, Zárate Campana, Azul, Pergamino, Mar del Plata y Bahía Blanca.   

En tanto, por el rechazo a la propuesta del gobierno de Axel Kicillof lo hicieron las representaciones regionales en Dolores, Junín, Moreno General Rodríguez y San Nicolás.

Los judiciales también dieron el OK al aumento salarial de la Provincia

Desde la AJB  puntualizaron que al esquema general de la paritaria salarial aprobado por las asambleas se suma la implementación completa del esquema de actualización de las subcategorías establecido en los acuerdos 4093 y 4225. 

En tal sentido, explicaron que ya se implementó la subcategoría E y continuó con el incremento de los porcentajes correspondientes a las subcategorías A, B, C y D.

“Ahora, este proceso culminará con el cobro junto con los salarios de julio de la nueva subcategoría A1, destinada a las compañeras y los compañeros con más de 30 años de antigüedad”, agregaron. 


 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

¿Un conejo de la galera para evitar el rechazo social por las reelecciones indefinidas?

Con la idea de vencer el rechazo de buena parte de la sociedad, comenzó a circular una posible "movida" para voltear la limitación de mandatos en la Provincia. El camino de la reforma constitucional y la autonomía municipal, la llave para el regreso de las re- re.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Tirón de orejas del Tribunal de Cuentas por pagar fuera de término a proveedores

La Junta Electoral destruirá miles de fichas de afiliación de partidos políticos

Teresa García: "Van en camino a la privatización de los partidos políticos"

Humo y alerta en Nueva York: ¿peligra la final del Mundial?

Caputo mete obras en el freezer

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET