Casación reabrió la causa contra Fernando Espinoza y ordenó que vaya a juicio oral
El máximo tribunal penal del país dejó sin efecto el sobreseimiento del intendente de La Matanza y dispuso que el debate oral se realice "a la mayor brevedad". La denuncia fue presentada por su ex secretaria privada, Melody Rakauskas.
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La Cámara Nacional de Casación Penal revocó el sobreseimiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en la causa en la que está acusado por presunto abuso sexual y ordenó que el juicio oral se lleve adelante "a la mayor brevedad". De esta manera, el expediente vuelve a cobrar impulso luego de la decisión que había beneficiado al jefe comunal.
La resolución fue adoptada por mayoría en la Sala III del máximo tribunal penal, que además restituyó a Melody Rakauskas como querellante en el proceso. Los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días consideraron que el apartamiento de la denunciante había sido arbitrario, al entender que atravesaba una situación de vulnerabilidad por no contar con representación legal en ese momento.
La denuncia se originó el 10 de mayo de 2021. Rakauskas, quien se desempeñaba como secretaria privada de Espinoza desde fines de abril de ese año, sostuvo que el intendente se presentó en su domicilio bajo un pretexto laboral e intentó abusar sexualmente de ella. Desde el inicio del expediente, el mandatario comunal rechazó las acusaciones.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 había resuelto en febrero apartar a la denunciante de la causa por no designar un nuevo abogado tras la renuncia de su defensor y, en consecuencia, dictó el sobreseimiento de Espinoza por falta de acción.
Sin embargo, Casación entendió que la conducta de Rakauskas demostraba su voluntad de continuar con el proceso y que las circunstancias en las que debía nombrar un nuevo representante —en la antesala de las fiestas de fin de año y a pocos días del inicio de la feria judicial— no justificaban su exclusión.
El fallo contó con la disidencia del juez Pablo Jantus, quien consideró que correspondía confirmar el sobreseimiento. Cabe recordar que, en febrero de este año, la fiscal de instrucción Mónica Cuñarro también había solicitado el cierre de la causa por considerar que no existían pruebas suficientes contra el intendente. Con esta nueva decisión de Casación, el expediente avanzará ahora hacia el juicio oral.