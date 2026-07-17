Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de julio de 2026 REVÉS JUDICIAL

Casación reabrió la causa contra Fernando Espinoza y ordenó que vaya a juicio oral

El máximo tribunal penal del país dejó sin efecto el sobreseimiento del intendente de La Matanza y dispuso que el debate oral se realice "a la mayor brevedad". La denuncia fue presentada por su ex secretaria privada, Melody Rakauskas.

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