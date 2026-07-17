Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de julio de 2026 DESCONFIADOS

Alak a la olla, loteos eternos y rock para disimular la realidad

La Plata alternó entre tiroteos, promesas de soluciones que tardan más que un trámite en ARBA, un guiño al transporte estudiantil y un festival de rock. Mientras tanto, los vecinos afilan las cacerolas

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