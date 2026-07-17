Alak a la olla, loteos eternos y rock para disimular la realidad
La Plata alternó entre tiroteos, promesas de soluciones que tardan más que un trámite en ARBA, un guiño al transporte estudiantil y un festival de rock. Mientras tanto, los vecinos afilan las cacerolas
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Las 5 del Radar Desconfiado
1. Teléfono para Alak: el cacerolazo que nadie vio venir (o sí)
En Arturo Seguí, dos muertos y dos detenidos tras un tiroteo en una casa que ya había sido allanada por temas de drogas. Nada nuevo bajo el sol platense: puntos calientes identificados, prontuarios circulando como delivery y una gestión que sigue sin hacer pie.
Mientras la inseguridad pasa de “problema complejo” a postal repetida en Zona Norte, los vecinos pasaron del miedo al hartazgo y convocaron un apagón sonoro y cacerolazo masivo para el viernes 31 de julio a las 21 hs. Apagan luces, suenan alarmas, bocinas y cacerolas. La consigna es tan clara como el mensaje: “No estamos dispuestos a vivir con miedo”. ¿Llegará el eco hasta el Palacio Municipal?
2. Loteos ilegales: 21 meses y siguen pidiendo que “apuren”
La Municipalidad le pidió a la jueza Marcela Garmendia que aparte al fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta porque la causa de más de 430 loteos ilegales lleva casi dos años sin definiciones serias. “Falta de impulso injustificado”, dijeron desde la Secretaría de Justicia. Traducción: alguien se durmió profundamente.
En paralelo, y para no quedarse solo con el dedo acusador, crearon el Registro de Compradores de Buena Fe para asistir a las 19 mil familias damnificadas. Podrán inscribirse por mail o teléfono y recibir información sobre su loteo. Un bonito gesto después de que miles de personas ya hayan puesto plata en terrenos que ahora están bajo lupa judicial. Mejor tarde que… nunca, suponemos.
3. Buenas noticias para los estudiantes: más colectivos en hora pico
Tras un reclamo estudiantil, la UNLP y la empresa Unión Platense acordaron aumentar las frecuencias de la línea TALP en los turnos mañana y tarde. Especialmente en los regresos (18 a 21 hs), los micros saldrán cada menos de 15 minutos desde avenida 72 y 17.
Pequeña victoria para los pibes que vienen de distintos distritos a estudiar. Funcionará a partir de esta semana. ¿Alcanzará para mejorar realmente la movilidad? Ojalá. Por ahora, es una de las pocas noticias que no termina con alguien pidiendo un cacerolazo.
4. Morzone y su brillante “Estado de Alerta por Narcomenudeo” (para que no se note que no se hace nada)
El concejal Nicolás Morzone (PRO) tuvo una idea revolucionaria: declarar “Estado de Alerta por Narcomenudeo” en El Mondongo y prohibir la prostitución en la vía pública. ¡Como si nadie lo hubiera intentado antes!
Su plan maestro incluye operativos permanentes (que seguro esta vez sí van a ser permanentes), un registro municipal de casas usadas para delitos y denuncias por el 147. Todo muy serio, muy firme y para tratar después del receso invernal.
Es como declarar “estado de alerta” porque llueve y proponer que se prohíba mojarse. Mientras tanto, el barrio sigue exactamente igual. Gracias por el proyecto, concejal. Los vecinos ya están aplaudiendo… con cacerolas.
5. Alak se puso lentes negros, campera de cuero y entró en modo Rockstar
En el Salón Dorado, el intendente presentó La Plata Rock, un certamen para bandas emergentes cuyo ganador tocará en Quilmes Rock 2027. Jurado de lujo (Marcelo Moura, Michel Peyronel, Goura, etc.), convocatoria abierta hasta octubre y hasta una embajadora que viaja a Nueva York: Carmen Sánchez Viamonte.
“Tenemos que mantener viva la llama de la cultura”, dijo el intendente. Muy bonito, muy rockero y muy fotogénico. Ideal para que durante un rato nadie hable de los cacerolazos, los loteos parados ni los tiros de la semana. ¡Que suene la música!