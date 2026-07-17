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DRAMATICO

Un micro cayó de un puente en la Ruta 7 en Carmen de Areco: hay 20 heridos

Esta madrugada un micro cayó de un puente en la Ruta 7 a la altura de Carmen de Areco. Viajaban unas 20 personas y todas fueron rescatadas con vida

Un micro cayó de un puente en la Ruta 7 en Carmen de Areco: hay 20 heridos
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Un violento accidente se registró esta madrugada en la Ruta Nacional 7 cuando un micro de la empresa Vía TAC cayó de un puente sobre el Arroyo La Guardia, en el kilómetro 135, a la altura de Carmen de Areco.

El vehículo, que viajaba desde Laboulaye (Córdoba) con destino a Avellaneda (Buenos Aires), transportaba alrededor de 20 pasajeros. Según los primeros reportes, fuertes ráfagas de viento provocadas por una tormenta hicieron que el ómnibus perdiera el control y se precipitara desde el puente.Bomberos voluntarios, personal policial y equipos de Defensa Civil trabajaron en el rescate de los ocupantes.

Todos fueron evacuados con vida y trasladados al hospital local de Carmen de Areco. Entre los heridos se encuentra un bebé, que ya recibió atención médica.Fabián Maira, jefe de Defensa Civil de San Antonio de Areco, confirmó que hay 20 heridos en total (incluidos los dos choferes) y que 19 de ellos fueron derivados al nosocomio. “Por suerte no se tuvo que lamentar víctimas fatales”, destacó.

Un pasajero relató que una fuerte ráfaga de viento provocó el vuelco mientras subían el puente y que uno de los choferes intentó saltar del micro en movimiento.

El tránsito en la zona permanece cortado mientras se realizan las tareas de remoción del vehículo y pericias para determinar las causas exactas del accidente. Las autoridades continúan investigando el hecho.

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