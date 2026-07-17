¿Becerra, Lali, La Sole o Tini? Las favoritas para el Himno en la final

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Tras la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, una de las grandes incógnitas es quién cantará el Himno Nacional en la ceremonia previa al partido decisivo.
En las últimas horas se multiplicaron las versiones. Uno de los primeros nombres que circuló fue el de Tini Stoessel que se encuentra en Estados Unidos acompañando a su novio, Rodrigo De Paul que juega en la selección nacional.
Por otro lado, el nombre que más fuerza tomó es el de María Becerra. Según trascendió, la artista se encuentra en España con su gira y su entorno no confirmó ni desmintió la posibilidad de ser convocada.
La Sole también figura entre las candidatas. Vale mencionar que es una de las voces mas consideradas de la música popular de este suelo.
Al mismo tiempo, en las redes sociales crece el reclamo para que Lali Espósito vuelva a interpretar el Himno, tal como lo hizo en la final de Qatar 2022.
Los hinchas consideran aquella actuación como una “cábala” y piden su regreso. La propia Lali respondió con un breve “LPM” a las publicaciones de sus seguidores.
Por el momento, la organización no dio a conocer ninguna confirmación oficial. Los tres nombres, María Becerra, Lali y Tini, son los que más suenan, aunque solo una de ellas tendrá el honor de ponerle voz al Himno Nacional antes de la gran final.