Tomás Dente demandará a Fernando tras una grave acusación

El enfrentamiento entre Tomás y Fernando Dente escaló a un nuevo nivel y ahora tendrá un capítulo judicial. El periodista confirmó que demandará a su hermano luego de asegurar que insinuó públicamente una gravísima acusación en su contra, relacionada con presuntos episodios de abuso durante la infancia.

Visiblemente afectado, Tomás rechazó de manera categórica esas versiones y sostuvo que nunca protagonizó una situación semejante. "Jamás en mi vida toqué a un hermano", expresó con firmeza durante un extenso descargo, en el que aseguró que decidió acudir a la Justicia para defender su honor y poner un límite a las acusaciones.

El conductor explicó que la decisión fue tomada tras considerar que las declaraciones y el silencio de Fernando frente a determinadas versiones contribuyeron a instalar sospechas sobre su persona. Además, afirmó que cuenta con elementos para respaldar su postura y que buscará que la situación se esclarezca por la vía judicial.

Por su parte, Fernando Dente evitó profundizar en la polémica. Consultado sobre el conflicto familiar, prefirió mantener la reserva y manifestó que no desea alimentar una disputa tan delicada en los medios de comunicación. El actor sostuvo que se trata de un tema íntimo y que exponerlo públicamente no beneficia a ninguna de las partes.

La disputa entre los hermanos, que desde hace años mantienen una relación distante, volvió a quedar en el centro de la escena y generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo. Mientras el proceso judicial comienza a tomar forma, el conflicto familiar continúa sumando tensión y repercusiones públicas.