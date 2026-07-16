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Jueves, 16 julio 2026
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El gobierno salió a discutirle a Messi: “La gente sí llega a fin de mes”

El nuevo vocero dijo que la administración mileísta tiene una visión diferente de la situación del país. “No coincidimos”, manifestó.

El gobierno salió a discutirle a Messi: “La gente sí llega a fin de mes”
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El vocero presidencial, Adrián Ravier, salió al cruce de las declaraciones del capitán de la Selección argentina de fútbol, Lionel Messi, quien luego del triunfo en contra Francia en la Copa del Mundo dijo que la gente “no llega a fin de mes”.

“No coincidimos en el gobierno con esto”, manifestó Ravier, que reemplazó en la vocería a Manuel Adorni, el ex jefe de gabinete caído en desgracia tras las revelaciones sobre el sideral incremento de sus gastos desde que accedió a la función pública.

“No coincidimos en el gobierno con esto de que la gente no llega a fin de mes. No dudo de que hay personas que atraviesan esa situación, pero decirlo de manera general da la sensación de que todos viven la misma realidad”, dijo el funcionario encargado de comunicar las ideas de la administración de Javier Milei.

Ante una consulta periodística, Ravier también descartó la posibilidad de que el gobierno decrete un día no laborable si la Scaloneta vuelve a ganar la Copa del Mundo.

“Para Javier Milei y para este gobierno el trabajo está ante todo y, en principio, no veo un asueto”, señaló el vocero oficial.
 

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