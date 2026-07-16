Volver | La Tecla Nacionales 16 de julio de 2026 POLÉMICA

El gobierno salió a discutirle a Messi: “La gente sí llega a fin de mes”

El nuevo vocero dijo que la administración mileísta tiene una visión diferente de la situación del país. “No coincidimos”, manifestó.

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