Volver | La Tecla Nacionales 16 de julio de 2026 CONGRESO

El Gobierno no juntó los votos y se postergó el tratamiento de la Ley de Propiedad Privada

La Libertad Avanza no logró garantizar el respaldo necesario para avanzar con el proyecto en la Cámara alta. La sesión pasó a un cuarto intermedio y el debate recién continuará el 6 de agosto, tras el receso legislativo.

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