Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de julio de 2026 RECLAMO

Abad castigó por el IOMA: “Su destrucción es el reflejo más doloroso del fracaso de la gestión de Kicillof en la Provincia”

El senador radical por la Provincia planteó una cuestión de privilegio durante la sesión de la Cámara Alta. Aseguró que la realidad de la obra social ya no admite más excusas ni más dilaciones.

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