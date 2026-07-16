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Viajar a la costa será más caro: aumentan otra vez los peajes de AUBASA

La actualización es del 6,71% y alcanza a las estaciones del Sistema Vial Integrado del Atlántico operadas por AUBASA. Entrará en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial.

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un nuevo incremento en las tarifas de los peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA), operado por Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA). La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 544/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y comenzará a regir desde las 0 horas del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. 
 
Viajar a la costa será más caro: aumentan otra vez los peajes de AUBASA

El incremento fue calculado con la fórmula de actualización que la Provincia aplica cada tres meses para los peajes de AUBASA. Ese mecanismo toma como referencia la evolución de los salarios y de los índices de inflación mayorista y minorista, lo que en esta oportunidad derivó en un ajuste del 6,71% sobre las tarifas vigentes.

Con el nuevo cuadro tarifario, en las estaciones de peaje Samborombón, La Huella y Maipú, los automóviles de categoría 1 abonarán $7.900 en la modalidad manual y $7.856,80 mediante pago automático. En Madariaga, la tarifa para la misma categoría será de $3.300 (manual) y $3.299,84 (automático), mientras que en Mar Chiquita ascenderá a $3.700 y $3.614,12, respectivamente.

La actualización forma parte del esquema de revisiones trimestrales aprobado por la Provincia en 2024, luego de una audiencia pública, y constituye el segundo incremento aplicado en lo que va de 2026. Desde el Ministerio de Infraestructura señalaron que la propuesta presentada por AUBASA fue analizada por las áreas técnicas competentes, que no formularon objeciones antes de autorizar el nuevo cuadro tarifario.

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