Viajar a la costa será más caro: aumentan otra vez los peajes de AUBASA

Un sillón tironeado por libertarios y el PRO tuvo un claro ganador Ambos espacios se disputan el último casillero en el Consejo de la Magistratura. Días atrás, un supuesto pacto Santilli-Pareja bloqueó la designación del amarillo Rico Zini para ser el suplente de la libertaria Bambaci. Llegó el acuerdo y se definió a favor de la marplatense María Cecilia Martínez