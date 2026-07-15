En los municipios se festejó fuerte la clasificación a la final de la Scaloneta

MUNDIAL 2026

¡Argentina a la final!: agónica victoria frente a Inglaterra por 2 a 1 con goles de Enzo y Lautaro En una enorme muestra de carácter, la Selección se impuso por 2 a 1 frente a Inglaterra para clasificarse a la final de la Copa del Mundo que se jugará el domingo a las 16 frente a España. Segunda final consecutiva para el equipo de Scaloni