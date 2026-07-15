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Miércoles, 15 julio 2026
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ARGENTINA 2 INGLATERRA 1

En los municipios se festejó fuerte la clasificación a la final de la Scaloneta

Argentina le ganó a los ingleses y en los distintos puntos de la provincia de Buenos Aires salieron a las calles para festejar el pase a la final.

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Al igual que en la clasificación frente a Suiza, todo el pueblo argentino salió a las calles para celebrar el triunfo épico frente a Inglaterra por 2 a 1 con un gran gol de Enzo Fernández y el grito agónico de Lautaro Martínez en los minutos finales del partido.

En varios municipios bonaerenses, las calles se tiñeron de celeste y blanco a la espera de la gran final frente a España. En la ciudad de La Plata, una multitud se concentró en la tradicional calle 7 y 50 durante varias horas para celebrar la victoria.

En los municipios se festejó fuerte la clasificación a la final de la Scaloneta

A su vez, la Plaza San Martín de Mar del Plata también tuvo mucha presencia de hinchas de la Selección Argentina.

   También en Bahía Blanca se congregó una multitud en el centro de la ciudad para festejar por la selección.

En los municipios se festejó fuerte la clasificación a la final de la Scaloneta

En Quilmes, la diputada provincial Mayra Mendoza tambén compartió imágenes de los festejos de la gente.

 


 

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