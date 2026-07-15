En los municipios se festejó fuerte la clasificación a la final de la Scaloneta

MUNDIAL 2026
La Tecla
Redacción
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También en Bahía Blanca se congregó una multitud en el centro de la ciudad para festejar por la selección.
Lo que genera el fútbol en nuestro país .— China (@chinitaliberal) July 15, 2026
Una locura que no se puede entender!
Esto es Mar del Plata 👇🏽🇦🇷🫂 pic.twitter.com/1wxcUVsrqO
VAMOS ARGENTINA CARAJOOOOO— Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) July 15, 2026
Somos un pueblo con corazón y coraje que quiere ser feliz, que busca y pelea hasta la victoria!! GRACIAS!!!
Gracias @Argentina 🇦🇷🇦🇷🇦🇷
GRACIAS Virgencita de Luján!
Gracias Diossssss 🙏🏽 pic.twitter.com/zcbfKEj0Lc