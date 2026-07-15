La política festejó el triunfo de la Scaloneta en Atlanta

¡Las Malvinas son Argentinas! 🇦🇷 Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón. pic.twitter.com/qB455HeqVX — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

El equipo de fútbol con más huevos del mundo — Martin Menem (@MenemMartin) July 15, 2026

La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Futbol 2026 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 15, 2026

1971: las Pioneras les hicieron 4.

1986: Diego escribió otra página inmortal.

2026: tiempo de hacer historia otra vez.

Con memoria y la convicción de que las Malvinas son argentinas.

Con la Celeste y Blanca en el corazón.

¡Vamos Selección! 🇦🇷 pic.twitter.com/vob6kDqB0E — Estela Díaz (@EstelaEDiaz) July 15, 2026

Felicitaciones Argentina!!

La Patria agradecida. pic.twitter.com/lkzllMUCF6 — Julio Alak (@Julio_Alak) July 15, 2026

¡¡VAMOS ARGENTINA!! 🇦🇷



Hay partidos que se juegan con el alma. Y este no era un partido más. Nunca lo es cuando enfrente está Inglaterra.



Esta Selección siempre nos hace creer y hoy escribió otra página memorable, de esas que quedarán en la historia del fútbol argentino.… pic.twitter.com/ovltMIet3u — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) July 15, 2026

ARGENTINA TE AMO 🇦🇷

Vamos LEOOOO!!!

Vamos Carajooooo!!! pic.twitter.com/ue3t2L48xm — Marcelo Leguizamón Brown 🩵 (@chubyleguizamon) July 15, 2026

Nunca en la vida imaginé que estaría viva para verte tan genial, para entender en la praxis lo que significa el liderazgo en equipo. Estoy emocionada y feliz que mis hijos amen la bandera y te tengan de ídolo.

Gracias para siempre! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷

Viva Argentina!!! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/a160A8PaHS — Karina Banfi 💚 (@KBanfi) July 15, 2026

Los últimos ‘30 del partido deben ser recordados por nuestra posteridad como la manifestación más pura del espíritu argentino y de todo lo que somos capaces cuando todas nuestras energías, las de aquellos en el campo de juego y la de los 47 millones que lo vimos por la… — Santi C. (@slcaputo) July 15, 2026