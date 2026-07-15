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Miércoles, 15 julio 2026
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La política festejó el triunfo de la Scaloneta en Atlanta

Figuras públicas de todo el espectro ideológico celebraron en las redes la victoria futbolística en las semifinales del Mundial.

La política festejó el triunfo de la Scaloneta en Atlanta
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El histórico triunfo de la Selección argentina en el partido de hoy por un lugar en la final de la Copa del Mundo fue celebrado por figuras de todo el espectro político, sin distinción de partidos ni estamentos.

Aquí, algunas de las reacciones de funcionarios, legisladores y mandatarios ante la victoria frente a Inglaterra y el pase a la instancia final del certamen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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