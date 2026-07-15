La jefa del FMI visitará Vaca Muerta en su primera gira oficial por la Argentina
Kristalina Georgieva llegará al país el 27 de julio y cerrará su agenda con un recorrido por la formación neuquina. La visita es interpretada como un respaldo al desarrollo energético que impulsa el Gobierno nacional
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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará Vaca Muerta como parte de la agenda oficial que desarrollará en la Argentina a partir del 27 de julio. Será la primera vez que la titular del organismo recorra la formación no convencional neuquina, considerada uno de los principales motores económicos del país.
El recorrido por Vaca Muerta será la última actividad de una gira que también incluirá una reunión con el presidente Javier Milei, una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía y una exposición en el Palacio Libertad.
La visita a Neuquén llega en un momento en el que Vaca Muerta atraviesa un fuerte crecimiento de la producción de petróleo y gas, con un incremento sostenido de las exportaciones energéticas y una serie de proyectos de infraestructura que buscan consolidar a la cuenca como uno de los principales polos de inversión de la Argentina.
En el Gobierno nacional interpretan la presencia de Georgieva en los yacimientos como una señal de respaldo al potencial energético del país y al papel estratégico que ocupa Vaca Muerta dentro del plan económico oficial.
La agenda fue definida luego de una reunión de la mesa política del Ejecutivo y se da pocos días después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la visita de la funcionaria.
Desde el FMI señalaron que el viaje forma parte del "compromiso cercano y constructivo" que mantiene el organismo con la Argentina. La vocera Julie Kozack explicó que la visita permitirá intercambiar opiniones sobre los avances, desafíos y oportunidades que enfrenta el país, además de mantener reuniones con distintos actores.
El viaje también se produce en un contexto clave para la relación entre la Argentina y el Fondo. El Gobierno espera superar sin inconvenientes la tercera revisión del acuerdo firmado en 2025, paso necesario para acceder a un nuevo desembolso por 850 millones de dólares.
Será la primera visita de Georgieva a la Argentina como directora gerente del FMI. Su único antecedente en el país fue durante la cumbre del G20 de 2018, cuando se desempeñaba como directora ejecutiva del Banco Mundial y participó de actividades oficiales junto al entonces presidente Mauricio Macri.
Con su paso por Neuquén, la titular del Fondo pondrá el foco en uno de los proyectos productivos más relevantes del país, que concentra buena parte de las expectativas oficiales para incrementar las exportaciones, atraer inversiones y fortalecer el ingreso de divisas durante los próximos años.