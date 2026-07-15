Volver | La Tecla Nacionales 15 de julio de 2026 DE PASEO

La jefa del FMI visitará Vaca Muerta en su primera gira oficial por la Argentina

Kristalina Georgieva llegará al país el 27 de julio y cerrará su agenda con un recorrido por la formación neuquina. La visita es interpretada como un respaldo al desarrollo energético que impulsa el Gobierno nacional

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