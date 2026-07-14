Wanda Nara responde a la denuncia de Mauro Icardi

Wanda Nara salió al cruce de la nueva denuncia presentada por Mauro Icardi luego de que sus hijas menores viajaran a París cuando el permiso judicial solo las autorizaba a ir a Milán.“No voy a responder pavadas. No voy a pelear, estoy de vacaciones y todo fue avisado, correcto”, dijo Nara en un audio enviado a la producción de Intrusos.



La conductora aseguró que la psicóloga del Ministerio Público Tutelar, Fernanda Matera, “sabe todo” y que le habían indicado que las chicas podían cambiar de destino si lo deseaban.



El conflicto se originó cuando Icardi se enteró del cambio de planes durante las vacaciones europeas de las nenas. Su abogada, Elba Marcovecchio, presentó una denuncia por desobediencia, argumentando que es “muy grave” que las menores estén “judicializadas” y viajen sin que el padre sepa exactamente dónde se encuentran. “No pueden estar viajando en el medio de una restitución internacional”, enfatizó la letrada.



Previamente, Wanda ya había rechazado un pedido de Icardi para que las chicas lo acompañaran a Estados Unidos durante el Mundial 2026, donde el futbolista está con China Suárez. Según la defensa de Icardi, los contactos con las hijas se dan a través de un chat supervisado por la psicóloga Matera.



Nara, por su parte, chicaneó al delantero: “Está súper feliz de que las chicas estuvieron en Disney” y destacó la frecuencia de sus videollamadas: “Habla todo el tiempo por cámara y mensaje. Pensé que llovía en Miami por la cantidad de veces que llama”.



El caso suma un nuevo capítulo a la mediática disputa entre la pareja, mientras la Justicia deberá determinar si Wanda Nara incumplió los términos del permiso de viaje.