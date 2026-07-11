Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de julio de 2026 SE POSICIONA

El PRO muestra la gestión en sus distritos y afirma que PBA “necesita modelos que funcionen”

Desde el espacio amarillo afirmaron que la Provincia “no necesita más relatos” y mostraron que sus municipios crecen por encima del promedio bonaerense.

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