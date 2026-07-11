El PRO muestra la gestión en sus distritos y afirma que PBA “necesita modelos que funcionen”
Desde el espacio amarillo afirmaron que la Provincia “no necesita más relatos” y mostraron que sus municipios crecen por encima del promedio bonaerense.
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Mientras el PRO se mantiene distante de la idea de suspender las PASO a nivel nacional, los amarillos también muestran la gestión en sus territorios de la provincia de Buenos Aires con intenciones de presentar candidatos propios en 2027.
El senador bonaerense Pablo Petrecca sostuvo que la provincia de Buenos Aires necesita dejar de lado los discursos y avanzar hacia modelos de gestión que ofrezcan resultados concretos. En ese sentido, afirmó que Junín representa un ejemplo de que, con orden administrativo, planificación, articulación con el sector privado y políticas sostenidas en el tiempo, es posible mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Según explicó, distintos indicadores reflejan que el distrito registró un crecimiento superior al promedio bonaerense en materia de valor agregado privado, impulsado principalmente por el comercio y los servicios, además de consolidarse como un polo regional.
A su entender, esos resultados son consecuencia de tres mandatos consecutivos de gobiernos del PRO, que mantuvieron una misma línea de gestión enfocada en fortalecer la actividad económica, acompañar al sector comercial, recuperar el espacio público y planificar el desarrollo de la ciudad.
Petrecca también destacó que Junín fue ubicada por el Índice NIDO entre las ciudades con mejores condiciones para el desarrollo de la primera infancia, tanto a nivel nacional como provincial. Remarcó que ese relevamiento evalúa variables vinculadas con el contexto socioeconómico, la salud, la educación y los espacios verdes, por lo que consideró que se trata de una muestra objetiva de las condiciones que ofrece la ciudad para el crecimiento de las familias.
En esa línea, el legislador aseguró que la coincidencia de distintos informes e indicadores permite hablar de un modelo de gestión consolidado y no de hechos aislados. Sostuvo que, allí donde gobierna el PRO, existen mejores condiciones para el desarrollo productivo, la calidad de vida y la generación de oportunidades, y afirmó que los resultados medibles terminan respaldando el rumbo de las políticas implementadas.
Al mismo tiempo, contrapuso esa realidad con la que, según describió, atraviesan numerosos municipios del conurbano bonaerense, donde predominan los problemas de inseguridad, los robos y la violencia cotidiana. En ese marco, señaló que la principal desigualdad en la provincia radica en la diferencia entre vivir con tranquilidad o hacerlo condicionado por el miedo.
Finalmente, Petrecca planteó que el desafío es trasladar la experiencia de gestión desarrollada en Junín al resto del territorio bonaerense. Aclaró que no se trata de replicar un mismo esquema en los 135 municipios, sino de impulsar principios de administración que, a su juicio, ya demostraron ser efectivos, como el fortalecimiento de los municipios, el impulso a la producción privada, el comercio, la seguridad, la infraestructura, la educación, las políticas para la primera infancia y la mejora del espacio público. Concluyó que la provincia no debe resignarse a una peor calidad de vida y afirmó que es momento de construir un modelo de gestión para todo el distrito basado en la experiencia de Junín.