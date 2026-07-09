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Jueves, 9 julio 2026
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Así serán las mesas de Mirtha y Juana este fin de semana

La conductora adelantará el inicio de La Noche de Mirtha por la transmisión del partido de la Selección argentina. Además, ya se confirmó la lista de invitados que acompañarán a Juana Viale en el almuerzo del domingo.

Así serán las mesas de Mirtha y Juana este fin de semana
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La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para una nueva edición de sus tradicionales mesas en eltrece. Este fin de semana, La Noche de Mirtha tendrá un cambio de horario debido a la transmisión del encuentro entre la Selección argentina y Suiza por el Mundial.
 

El programa de Mirtha se emitirá el sábado 11 de julio desde las 20, dos horas antes del horario habitual. En esta oportunidad, la conductora recibirá a la actriz Marta González, el actor Juan Gil Navarro, la actriz y modelo Gabriela Sari y el médico cardiólogo Mario Fitz Maurice.
 

Por su parte, Almorzando con Juana saldrá al aire el domingo 12 de julio desde las 13.45. La nieta de Mirtha compartirá la mesa con los actores Diego Reinhold y Muni Seligmann, el conductor Gabriel Corrado, la conductora Amalia "Yuyito" González y Benicio Gravier, hijo de la modelo Valeria Mazza.
 

Con una combinación de figuras del espectáculo, la televisión y la medicina, las tradicionales "mesazas" volverán a apostar por el análisis de la actualidad, el entretenimiento y las entrevistas, en un fin de semana marcado por la expectativa que genera la participación de la Selección argentina en el Mundial.

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