Volver | La Tecla Municipios 8 de julio de 2026 GENERAL ALVEAR

Para Conte Grand no hubo conflicto de poderes y respaldó la actuación del Concejo

El procurador general de la Suprema Corte bonaerense consideró que no existió un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo local. Ahora será el máximo tribunal provincial el que deberá definir la controversia por las modificaciones a los aumentos salariales municipales.

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