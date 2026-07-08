Marley rompió el silencio y contó cómo quedó su relación con Florencia Peña

Tras semanas de rumores y versiones sobre un supuesto enfriamiento en su amistad, Marley (Alejandro Wiebe) rompió el silencio y aclaró el estado actual de su vínculo con Florencia Peña tras el escándalo en LUZU TV.



El conductor, que se encontraba en Estados Unidos cubriendo el Mundial, habló en LAM (América TV) y desmintió cualquier ruptura: “Mi relación con Florencia Peña está en su mejor momento. Hablo todos los días con Florencia Peña. Todos los días”.



Asimismo, Marley explicó que, cuando Florencia está triste, él está para levantarle el ánimo y que mantienen contacto constante. Además, reveló que se reunió con Nico Occhiato y le transmitió el mensaje de la actriz, actuando como intermediario: “Estoy como intermediario, esperando que ellos dos se reúnan”.



Luego, agregó: “Si se juntan y deciden volver, volveremos. Pero esto de que no hablo, de que voy a hacer algo solo, es todo mentira. Yo hablo con Flor todos los días. Pasa que no todo se hace en cámara, las relaciones de amistad pueden ser privadas”.



El conflicto se originó cuando Florencia Peña anunció erróneamente la muerte de Jorge Messi durante una transmisión de El Show del Verano, lo que derivó en su salida del ciclo junto al resto del equipo. Marley, que conducía el programa junto a ella, decidió no pronunciarse públicamente en el momento más álgido mientras cumplía con sus compromisos en el Mundial.



Con estas declaraciones, el conductor busca poner fin a las especulaciones y ratificar que su amistad con la actriz sigue intacta.