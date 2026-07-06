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Otra baja en el gobierno: renunció el viceministro de Salud

Guido Giana dimitió de su puesto y lo reemplazará Rodrigo Sbarra. Adujo “motivos personales”. Llevaba siete meses en el cargo.

Otra baja en el gobierno: renunció el viceministro de Salud
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A sólo siete meses de haber asumido el cargo, el viceministro de Salud de la Nación, Guido Giana, presentó su renuncia.

Giana, cuyo cargo formal era el de secretario de Gestión Administrativa de la cartera que conduce Mario Lugones, pero que cumplía las funciones de segundo al mando, adujo “motivos personales” para abandonar el cargo.

El exfuncionario ya tiene reemplazo: Rodrigo Sbarra, hasta ahora subsecretario de Coordinación Administrativa, pasará a comandar la secretaría que deja vacante Giana.

El vice renunciante había reemplazado a Cecilia Loccisano, que dio un paso al costado a fines de octubre último, tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales. Giana arribó en noviembre.

La carrera política del exviceministro transcurrió en el PRO, con cargos en el PAMI y el gobierno porteño, y antes, como concejal en el partido bonaerense de Presidente Perón.
 

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