Crisis en una textil de La Plata: sólo le quedan ocho empleados y estaría por cerrar
La empresa funcionaba en el predio de una fábrica que cerró en 2010. Llegó a tener un centenar de empleados, pero hace un mes y medio echó a dos tercios de su plantel y quedó al borde del colapso y en medio de un conflicto con los despedidos.
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Lejos quedaron los tiempos en que la empresa FISIPA llegó para reactivar el rubro textil en La Plata luego de la quiebra de SNIAFA, una histórica hilandería que había sido insignia de la capital bonaerense. Desde aquel 2010 en que la textil rescató la planta, que permanecía inactiva desde hacía cuatro años, hasta el momento actual corrió mucha agua bajo el puente. Ahora, FISIPA acaba de presentarse en concurso de acreedores, un mes y medio después de despedir a 17 de los 25 trabajadores que le quedaban.
La cuenta es sencilla: del centenar aproximado de trabajadores que llegó a tener en su plantel, se quedó con ocho, que ahora temen por la continuidad de sus puestos laborales, ante la posibilidad de que la empresa termine por quebrar.
Con ventas deprimidas, más de 500 millones de pesos en deudas y en conflicto con los empleados desvinculados, que sostienen una protesta en reclamo por su reincorporación, FISIPA es una cara más de la crisis que atraviesa a toda la industria textil en la Argentina.
En el escrito presentado a la Justicia para argumentar la necesidad de entrar en concurso, la compañía atribuye su penosa situación al impacto de la apertura de las importaciones, la caída del consumo y el exorbitante aumento de las tarifas (que se septuplicaron).
FISIPA acreditó pasivos por más de 565 milloenes de pesos, que espera poder renegociar una vez que se habilite la figura de concurso preventivo, para poder evitar la quiebra.
Sin embargo, también tiene abierto un frente de batalla: lógicamente, los empleados despedidos en mayo, que afirman que la desvinculación fue totalmente sorpresiva ya que no les habían avisado, sostienen un reclamo por su reincorporación o, al menos, que les paguen la indemnización correspondiente.
Los ahora exoperarios de FISIPA denuncian que el 22 de mayo por la mañana los dueños les comunicaron verbalmente a quienes estaban trabajando que prescindían de sus servicios; a los del turno tarde “directamente no los dejaron pasar”, subrayaron.