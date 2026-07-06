Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de julio de 2026 CONFLICTO

Crisis en una textil de La Plata: sólo le quedan ocho empleados y estaría por cerrar

La empresa funcionaba en el predio de una fábrica que cerró en 2010. Llegó a tener un centenar de empleados, pero hace un mes y medio echó a dos tercios de su plantel y quedó al borde del colapso y en medio de un conflicto con los despedidos.

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