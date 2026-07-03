Chau querella: la justicia apartó a los damnificados en la causa $Libra
El juez Martínez de Giorgi excluyó a las querellas en la causa que investiga al presidente por la criptoestafa.
Compartir
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió excluir a las querellas que representaban a presuntos afectados por la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei. La investigación seguirá adelante, pero quedará únicamente en manos del fiscal Eduardo Taiano.
La causa judicial que investiga el lanzamiento de la criptomoneda $Libra sumó un nuevo capítulo. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi decidió apartar a las querellas que actuaban en representación de supuestos damnificados por la operatoria, al considerar que no lograron acreditar de manera suficiente haber sufrido un perjuicio directo derivado de los hechos investigados.
La medida fue adoptada tras un planteo presentado por Mauricio Noveli, uno de los imputados en el expediente. Con esta resolución, quienes se habían constituido como acusadores particulares ya no podrán impulsar medidas de prueba, solicitar nuevas citaciones ni apelar decisiones judiciales, herramientas que hasta ahora les permitían influir en el avance de la investigación.
Pese a este cambio, el expediente no quedará paralizado. La instrucción continuará bajo la órbita del fiscal federal Eduardo Taiano, quien mantendrá en exclusividad el impulso de la acción penal. Su desempeño en el caso había sido cuestionado en reiteradas oportunidades por los representantes de los presuntos damnificados, que denunciaban demoras en el desarrollo de la pesquisa.
En su resolución, Martínez de Giorgi sostuvo que los querellantes no pudieron demostrar de manera fehaciente el daño directo que exige la legislación para intervenir como acusadores privados. Además, señaló que tampoco lograron acreditar adecuadamente la titularidad de las billeteras virtuales desde las cuales aseguran haber adquirido los tokens vinculados a $Libra.
El magistrado también receptó uno de los argumentos centrales de la defensa de Noveli: que la abrupta suba y posterior desplome del valor del activo digital respondería a las características propias de este tipo de instrumentos financieros altamente volátiles. Bajo esa interpretación, las pérdidas registradas por algunos inversores no serían, por sí solas, una prueba suficiente de la existencia de una maniobra fraudulenta.
La decisión representa un golpe para quienes impulsaban activamente la causa, una investigación que tomó relevancia política luego de que el presidente Javier Milei difundiera en redes sociales el lanzamiento de la denominada “memecoin”, otorgándole una visibilidad que, según sostienen distintos especialistas y denunciantes, contribuyó a generar confianza entre potenciales inversores. Mientras tanto, el expediente seguirá su curso, aunque con una participación mucho más acotada de los presuntos afectados.