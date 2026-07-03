Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de julio de 2026 DESCONFIADOS

Goteras de oro, cooperativistas en llamas, vecinos furiosos, vendedores sacados y Alak con un parche en la nariz

Sin anestesia, con ironía y el olfato bien entrenado para detectar lo que no cierra. Alak vs. herencia, protestas que prenden fuego y obras millonarias mientras la ciudad espera soluciones reales. Un nuevo resumen de esta semana caliente

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