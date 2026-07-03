Goteras de oro, cooperativistas en llamas, vecinos furiosos, vendedores sacados y Alak con un parche en la nariz
Sin anestesia, con ironía y el olfato bien entrenado para detectar lo que no cierra. Alak vs. herencia, protestas que prenden fuego y obras millonarias mientras la ciudad espera soluciones reales. Un nuevo resumen de esta semana caliente
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¡Las 5 del Radar Desconfiado!
1. Goteras de oro: más de $1.000 millones para tapar los techos del Palacio Municipal
La gestión de Julio Alak lanzó la licitación para reparar las cubiertas del histórico edificio, que según ellos quedaron en estado calamitoso por la herencia de Garro. Mil millones de pesos para que no llueva adentro mientras afuera llueven críticas por prioridades. ¿Refacción necesaria o lluvia de pesos para tapar goteras políticas? El Radar desconfía: ¿cuánto se filtra en el proceso?
2. Cooperativistas en llamas: la polémica llegó al Concejo Deliberante
Un reclamo de organizaciones sociales y cooperativas contra la licitación de servicios terminó con neumáticos quemados, vidrios rotos y un incendio en la puerta del Palacio. La entrada quedó vallada y los arreglos ya están en marcha. Alak denunció penalmente y habló de destrozos por más de $43 millones. La oposición pide informes y la interna se calienta. ¿Patria Grande La Plata rompe con el alakismo?
3. Parque Saavedra: por la cara de los vecinos se aprobó el cambio de circulación
El Concejo Deliberante dio luz verde (12 votos a favor) a modificar el sentido de calles 12, 14 y 64. Oficialismo celebra más verde y circuitos aeróbicos; oposición y vecinos critican falta de consulta real y prioridades. Ya hay un formulario abierto “Defendamos el Parque Saavedra” para que la comunidad se exprese. ¿Más arbolado o más caos vehicular? El Radar desconfía de las consultas exprés.
4. Así no hay bolsillo que resista: a las autoridades de las facultades del bosque no les gustan las tortillas
Las autoridades de Ciencias Médicas (y el resto de decanos del Bosque) decidieron retirar a los vendedores ambulantes de avenida 60 como parte de un plan de “seguridad”. Estudiantes y agrupaciones salieron a defender a los trabajadores. Mientras los edificios se caen a pedazos y los alumnos pelean por fotocopias, los decanos se ponen la gorra con los que se ganan el mango.
5. Intendente fitness: ¿cuestión estética o de salud?
Julio Alak participó de otra cumbre del Movimiento Derecho al Futuro en el local de La Patria es el Otro. Llegó con bufanda cubriéndole la cara y luego se lo vio con un parche en la nariz. ¿Entrenamiento, operación o simple cuidado? Mientras arde la rosca pesada, el intendente suma misterio a su agenda fitness.
La semana dejó tensiones, obras millonarias y debates que dividen. ¿Alak ordenando la casa o pagando cuentas de la anterior gestión? El Radar sigue atento porque en La Plata, nada es lo que parece.