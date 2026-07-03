Desesperada búsqueda de Amaia Landaeta, la niña desaparecida en Venezuela



Una dramática situación conmueve a Venezuela: la familia de Amaia Landaeta, una niña de apenas 6 años, busca desesperadamente información sobre su paradero tras perderle el rastro en el sistema sanitario luego del fuerte terremoto que azotó el país el 24 de junio.



La menor había sido rescatada con vida de los escombros en el sector de Punta de Mulatos, en La Guaira.



Los paramédicos la trasladaron de urgencia al Hospital de Pariata, donde ingresó inconsciente. Desde ese momento se desconoce su destino.



En este contexto, su madre, Ana Cecilia Machado, recorre hospitales y refugios sin obtener respuestas claras, mientras las autoridades continúan la búsqueda en medio del caos posterior a la catástrofe.