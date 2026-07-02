Dólar hoy: cerró en alza y el blue superó los $1.520
Todas las cotizaciones de la jornada de este 2 de julio, con el blue, el oficial y los financieros en subida.
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El dólar blue cerró este jueves 2 de julio en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, mientras que el tipo de cambio oficial, según la pizarra del Banco de la Nación Argentina, se ubicó en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.
En cuanto a los dólares financieros, el MEP (o dólar bolsa) cotizó a $1.520,30 para la compra y $1.522,10 para la venta, en tanto que el contado con liquidación (CCL) operó a $1.567,60 para la compra y $1.568,10 para la venta. Por su parte, el dólar tarjeta, utilizado como referencia para convertir los consumos en moneda extranjera, se ubicó en $1.963.
El dólar cripto, negociado a través de operaciones con criptomonedas, se movió este jueves en $1.563,96 para la compra y $1.566,18 para la venta.
En paralelo, el riesgo país -el indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto de los países- marcó su nivel más bajo en ocho años, al ubicarse en 417 puntos básicos este jueves 2 de julio.