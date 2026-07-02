La Corte dejó firme el decomiso y CFK deberá responder por $685.000 millones
El máximo tribunal rechazó los últimos planteos de nulidad y confirmó la actualización del monto del decomiso en la causa Vialidad. La medida alcanza también al resto de los condenados y habilita el avance de la ejecución sobre un total de 111 bienes.
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La Corte Suprema ratificó un nuevo fallo en la causa Vialidad y dejó firme la actualización del decomiso que deberán afrontar la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en el expediente. De esta manera, el monto pasó de 85.000 millones de pesos a 685.000 millones, consolidando el avance de las medidas destinadas a la recuperación de los bienes vinculados a la condena.
La resolución del máximo tribunal desestimó los pedidos de nulidad y rechazó los intentos de frenar la ejecución patrimonial impulsados por las defensas. En consecuencia, continúa el proceso para hacer efectivo el decomiso, que comprende un total de 111 bienes.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes también rechazaron el recurso presentado por Lázaro Báez, condenado en la misma causa a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Con esta decisión, quedó sin efecto el último planteo realizado por la defensa de la exmandataria respecto de la ejecución del decomiso, mientras el Tribunal Oral Federal N°2 avanza con la tasación de distintas propiedades, principalmente ubicadas en la provincia de Santa Cruz, como paso previo a eventuales remates.
La actualización del monto fue calculada a partir de un informe elaborado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema. Esa cifra es ahora la que deberá ser afrontada de manera solidaria por todos los condenados en el expediente.
En ese contexto, Cristina Kirchner aparece como una de las principales responsables patrimoniales, ya que gran parte de los activos de Báez fueron liquidados previamente en el marco de la quiebra de Austral Construcciones y de la condena por lavado de dinero en la denominada "Ruta del Dinero K".
La causa Vialidad investigó presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 licitaciones de obra pública vial desarrolladas entre 2003 y 2015 en Santa Cruz. Según determinó la Justicia, las obras fueron otorgadas de manera sistemática al Grupo Austral, propiedad de Báez, provocando un perjuicio económico para el Estado.
La condena, que ya quedó firme, alcanza además de Cristina Kirchner y Báez a los exfuncionarios Nelson Guillermo Periotti y José Francisco López, quienes recibieron penas de seis años de prisión. También fueron condenados Juan Carlos Villafañe (cinco años), Raúl Gilberto Pavesi (cuatro años y seis meses), Mauricio Collareda y José Raúl Santibáñez (cuatro años), y Raúl Osvaldo Daruich (tres años y seis meses). El nuevo pronunciamiento de la Corte representa un paso más en la etapa de ejecución de la sentencia y en el recupero de los fondos establecidos por la Justicia.