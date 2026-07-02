Volver | La Tecla Nacionales 2 de julio de 2026 CAUSA VIALIDAD

La Corte dejó firme el decomiso y CFK deberá responder por $685.000 millones

El máximo tribunal rechazó los últimos planteos de nulidad y confirmó la actualización del monto del decomiso en la causa Vialidad. La medida alcanza también al resto de los condenados y habilita el avance de la ejecución sobre un total de 111 bienes.

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