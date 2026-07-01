Milei con legisladores libertarios: cambios en la carta orgánica del BCRA y Zona Fría
El Presidente encabezó un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza para ordenar la agenda parlamentaria del segundo semestre. Entre los principales proyectos mencionó una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la reforma política y otros cambios impulsados por el Ejecutivo.
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El presidente Javier Milei encabezó este miércoles una reunión con diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, donde delineó las principales iniciativas que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso durante la segunda mitad del año.
El encuentro fue convocado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y tuvo como objetivo coordinar la estrategia legislativa del oficialismo luego de los recientes cambios en el Gabinete nacional.
Durante la reunión, el mandatario anticipó que trabaja junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado en un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. La iniciativa apunta a redefinir el funcionamiento de la entidad monetaria y limitar su capacidad de emisión, con el propósito de fortalecer la estabilidad de la moneda.
Según trascendió, la propuesta retoma los conceptos que Milei expuso días atrás en una disertación, donde cuestionó el esquema vigente del Banco Central y sostuvo que la normativa actual permite emitir dinero con excesiva flexibilidad. La intención oficial es volver a un modelo que tenga como misión central preservar el valor de la moneda y restringir las posibilidades de expansión monetaria.
Además de la reforma del Banco Central, el Presidente remarcó que entre las prioridades legislativas figuran la reforma política, modificaciones vinculadas al régimen de Zona Fría y cambios sobre el proyecto de Inocencia Fiscal.
En la apertura del encuentro, Karina Milei presentó al equipo que la acompañará en esta nueva etapa de gestión y agradeció el respaldo de los bloques oficialistas a las iniciativas impulsadas desde la Casa Rosada.
La reunión también contó con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en su primera presentación formal en ese rol; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, quienes integran además la mesa política del Gobierno.