Volver | La Tecla Nacionales 1 de julio de 2026 CASA ROSADA

Milei con legisladores libertarios: cambios en la carta orgánica del BCRA y Zona Fría

El Presidente encabezó un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza para ordenar la agenda parlamentaria del segundo semestre. Entre los principales proyectos mencionó una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la reforma política y otros cambios impulsados por el Ejecutivo.

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