Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de julio de 2026 LA PLATA

La obra de Alak para reparar las goteras del Palacio Municipal costará más de mil millones de pesos

La gestión de Julio Alak lanzó la Licitación Pública Nº 26/2026 para ejecutar la primera etapa de refacción integral de las cubiertas del histórico edificio comunal. El presupuesto oficial supera los $1.024 millones y busca resolver filtraciones que afectan sectores patrimoniales como el Salón Dorado y el Concejo Deliberante.

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