La obra de Alak para reparar las goteras del Palacio Municipal costará más de mil millones de pesos
La gestión de Julio Alak lanzó la Licitación Pública Nº 26/2026 para ejecutar la primera etapa de refacción integral de las cubiertas del histórico edificio comunal. El presupuesto oficial supera los $1.024 millones y busca resolver filtraciones que afectan sectores patrimoniales como el Salón Dorado y el Concejo Deliberante.
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La Municipalidad de La Plata avanza en una intervención de gran envergadura sobre uno de los íconos arquitectónicos de la ciudad. Según el pliego licitatorio publicado este martes en el Boletín Oficial, la obra apunta a reparar daños estructurales y filtraciones en los techos del Palacio Municipal, ubicado en calle 12 entre 51 y 53.
El presupuesto asignado para esta primera etapa asciende a $1.024.964.086,95. Los trabajos se centrarán principalmente en la nave central del edificio, abarcando espacios de alto valor histórico como el Salón Dorado, las escaleras principales de acceso, el hall central y el recinto del Concejo Deliberante.
Entre las tareas previstas se incluyen el retiro de las tejas metálicas existentes, su limpieza por hidrolavado y la clasificación para reutilizar las que se encuentren en buen estado o reemplazar aquellas con deformaciones, corrosión o daños irreversibles. Además, se desmontarán chapas lisas, se repondrán piezas faltantes, se repararán aislaciones y se reacondicionará la estructura de soporte.
La intervención no se limitará al exterior. En el interior se trabajará sobre cielorrasos deteriorados por la humedad, con limpieza, consolidación de yeso desprendido, reintegración de faltantes y corrección de fisuras. También se realizarán tareas de impermeabilización de canaletas de hormigón y restauración de zinguerías ornamentales, además de recuperación estética mediante reintegración cromática.
El pliego enfatiza que el Palacio Municipal es un bien histórico protegido, por lo que todas las tareas deberán ejecutarse bajo estrictos criterios de restauración patrimonial, respetando materiales originales y normas internacionales de conservación de monumentos.
El objetivo es no solo reparar los daños visibles, sino prevenir futuros deterioros en pinturas ornamentales, cielorrasos y estructuras de madera afectadas por filtraciones persistentes.
La apertura de sobres de la licitación está prevista para el 23 de julio en la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. De esta manera, la gestión del "Turco" Alak busca preservar uno de los símbolos más representativos de la capital bonaerense, que desde hace años viene sufriendo el impacto del paso del tiempo y las inclemencias climáticas.
Esta obra se enmarca en un contexto de múltiples intervenciones edilicias en el Palacio, incluyendo los recientes daños por incidentes durante las protestas de los cooperativistas, aunque esta licitación específica está enfocada en la reparación integral de las cubiertas y los techos.