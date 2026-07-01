Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de julio de 2026 SALARIOS

Una oferta que no llega y tensiones que se multiplican

El Frente de Unidad Docente Bonaerense volvió al paro en reclamo de una mejora salarial. Los sindicatos aseguran que los aumentos quedaron atrás de la inflación y exigen respuestas.

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