Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de julio de 2026 NOTA DE TAPA

Diagnóstico: unidos, amontonados o cada uno por su lado, un dilema que divide

Juan M. Abal Medina, Sergio Berni, Felipe Solá, Julio Bárbaro y Guillermo Moreno. Distintas miradas de cómo se resuelve la interna, el rol de Kicillof y Cristina. "Yo soy un soldado. Los soldados no especulamos, vamos al frente, y en la política tiene que ser lo mismo", afirmó Felipe Sola.

Compartir