Diagnóstico: unidos, amontonados o cada uno por su lado, un dilema que divide
Juan M. Abal Medina, Sergio Berni, Felipe Solá, Julio Bárbaro y Guillermo Moreno. Distintas miradas de cómo se resuelve la interna, el rol de Kicillof y Cristina. "Yo soy un soldado. Los soldados no especulamos, vamos al frente, y en la política tiene que ser lo mismo", afirmó Felipe Sola.
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“Yo soy un soldado. Los soldados no especulamos, vamos al frente, y en la política tiene que ser lo mismo, ganas o perdés, pero con tus principios. No podés andar haciendo cuentas qué es lo que tenemos que hacer, porque nosotros representamos los intereses de la gente. Y a la gente, para que confíe en nosotros, debemos demostrarle que no especulamos. Soy de los que prefieren perder con lo nuestro. Ya hemos perdido la Provincia y la hemos recuperado. No es la vida de nadie. Lo que no nos puede pasar es lo que nos pasó con Alberto Fernández, ganar para después terminar como terminamos”, sentencia Sergio Berni. Abona la teoría de la división entre el kirchnerismo y el MDF de Kicillof.
Desde el kicillofismo, Julio Bárbaro retruca: “Hay que sacar a Cristina, porque donde fue el kirchnerismo, como en Salta con Urtubey, no sacó votos para nada. No tenemos que seguir probando el fracaso. El fracaso es un momento que te lleva a la autocrítica, no a repetirlo. Después está Pichetto, que juega para Milei. Jugó para Macri y ahora juega para el Presidente. Entonces te dice ‘libertad a Cristina’, sabiendo que si la libertad a Cristina se impone, como es minoritaria, gana la derecha. Y él es la derecha”.
Abal Medina y Solá invitan a lo contrario, un peronismo amplio, que decida sus candidatos en una gran PASO. “Una interna en la que se inscriban todos los que quieran ser parte, sean peronistas, afiliados al PJ, no afiliados al PJ, que se puedan presentar todos y todas y discutir en ese esquema. La cuestión principal es la unidad, pero unidad a través de discusión y de programa”. Confía en que a esa comunión se llegue “cuando se acerque la fecha electoral y sepamos que está en juego la posibilidad de que este gobierno antipopular en extremo pueda continuar”.
Solá recurre al pasado, recuerda que “Perón supo mantener al peronismo, en la guerra y en la paz. Y cuando volvió, mucho más sabio, quiso un peronismo de la paz. Lamentable-mente no tuvo tiempo. Él quería en aquel entonces blindar el gobierno, con una amplitud que lo llevó a invitarlo a Balbín a que sea su vicepresidente. Estaba indignado porque le habían creado una presión dentro de la familia para que eso no sucediera y fuera su esposa. Y traigo esto acá porque hoy tenemos que querer algo más grande”.
Moreno descree de una interna o una PASO, por el alto costo, e insiste en que los candidatos deben elegirse “por consenso dentro del movimiento peronista”.